TMW Il Milan perde Loftus-Cheek: frattura ai denti superiori e operazione all'osso alveolare mascellare

Notizie solo in parte confortanti per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo pochi minuti nella partita contro il Parma, a seguito di un violento scontro con il portiere ospite Corvi, che lo ha costretto ad essere trasportato fuori dal campo in barella, con tanto di collare immobilizzante, dritto verso l'ospedale.

E a seguito degli esami strumentali effettuati, viene fatto sapere che Loftus-Cheek non abbia riportato un trauma cranico commotivo né perdita di coscienza. Il colpo ha però causato la frattura dei denti superiori e dell’osso alveolare mascellare. Il calciatore, quindi, sarà sottoposto a intervento chirurgico nel corso della notte. Da capire l'entità esatta dell'infortunio, ma da quanto trapela dovrebbe essere uno stop serio.