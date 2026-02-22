Benevento, rimonta da capolista. Floro Flores: "Dieci finali, dipende solo da noi"

Il Benevento passa in rimonta sul campo del Team Altamura e mantiene cinque punti di vantaggio sul Catania, ormai unica inseguitrice nella corsa alla promozione diretta nel Girone C di Serie C.

In sala stampa, il tecnico Antonio Floro Flores ha analizzato con lucidità la gara: “Fa rabbia sbagliare tanti gol e poi essere puniti alla prima occasione avversaria - le parole riportate da CalcioBenevento.it -. Sono felice per il gol di Prisco, ora dovrà pagarmi una cena ma anche per tutti i nostri tifosi, che ci hanno seguito in massa. La rimonta? A me non piace rincorrere, dobbiamo fare mea culpa perché non deve assolutamente diventare un'abitudine quella di prendere gol". Sui singoli: "Ho dovuto sostituire Salvemini perché volevo dare brio all'attacco, ma resta un giocatore fondamentale per noi.

Ha voglia di tornare al gol, deve solo rimanere sereno. Mignani avrà le sue occasioni perché se lo merita. A me piace tenere tutti sul pezzo, da qui alla fine ci attendono dieci finali. Il gol fallito dal Giugliano a Catania? Non mi interessa, guardiamo solo a noi stessi perché siamo gli artefici del nostro destino", ha concluso l'allenatore giallorosso mostrando lucidità verso i prossimi impegni in calendario.