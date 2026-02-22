Roma, Gasperini: "Grandi risposte da tutti. Champions? Si deciderà tutto alla fine"

Il mister della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il 3-0 casalingo contro la Cremonese nel match valido per la 26^ giornata di Serie A.

23 tiri e 3 gol: come li legge?

"Abbiamo faticato nel primo tempo, la Cremonese si chiudeva molto bene. Poi abbiamo cambiato un pochino, mettendo Cristante più vicino a Malen. Abbiamo fatto gol su angolo, ma abbiamo creato molto".

Ti aspettavi in solamente metà campionato di portare le tue idee?

"Me lo auguravo. Parti con tutti i migliori propositi, ho iniziato ad aspettarmelo quando ho visto la reazione dei ragazzi dai primissimi allenamenti. Ero straconvinto di far bene, anche se magari non così tanto. Gruppo molto solido e tanti giovani che stanno crescendo. Nel girone d'andata il gruppo ha fatto prestazioni con grande continuità, dando modo anche ai giovani di venire fuori e questa è una grande soddisfazione".

Su corner avete puntato tanto il primo palo.

"Cristante aveva fatto gol così anche a Firenze, è nel suo repertorio. Oggi era così, altre volte ci alterna. Ci mancavano i gol su calcio d'angolo, da diverso tempo non riuscivamo a realizzare e oggi ci siamo mossi molto bene. vedo che le palle inattive diventano una risorsa per tutte: eravamo un po' sotto e oggi abbiamo rimediato".

I leader stanno dando risposte importanti.

"Indubbiamente, ho la fortuna di aver avuto già alcuni giocatori. Non sono 4/5 i leader, è un gruppo molto più numeroso. Hanno trascinato un po' tutti quanti e ho avuto grandi risposte da tutti. I nuovi si sono inseriti, l'ambiente era positivo già prima di me grazie a Ranieri. C'è stata nei miei confronti sempre grandissima disponibilità".

La Champions si decide alla fine?

"Domenica è una partita molto importante contro la Juve, vincerla sarebbe un grosso passo in avanti. Quando sono andato in Champions con l'Atalanta, è sempre avvenuto alla fine. 12 partite sono tantissime, ci sono squadre come Atalanta e Como che arrivano da dietro. Sarà una battaglia e la vittoria di stasera è importantissima per farci arrivare alle prossime con un vantaggio certamente utile".