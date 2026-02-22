TMW Non c'è pace per la Roma: brividi per Mancini nel riscaldamento e Ghilardi rileva Hermoso

Un imprevisto nel riscaldamento cambia i piani di mister Gasperini a pochi minuti dal fischio d’inizio. Durante le ultime prove prima della gara, Gianluca Mancini ha preso una pallonata di testa troppo bassa che gli ha provocato un problema al naso, appena operato nelle scorse settimane. Il difensore stava già giocando con una mascherina protettiva e dopo l’impatto è stato immediatamente medicato con il ghiaccio dallo staff sanitario. Le sue condizioni sono state valutate sul momento, ma dovrebbe comunque riuscire a scendere in campo.

Non è però l’unica novità dell'ultimo minuto. C’è infatti un cambio last minute di formazione tra le fila capitoline: dietro gioca Daniele Ghilardi al posto di Mario Hermoso, che non va neanche in panchina. Una modifica arrivata a ridosso del match e che costringe l’allenatore a ridisegnare la linea difensiva pochi minuti prima dell’inizio. Attesa ora per capire se ci saranno ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Mancini, ma intanto la formazione della Roma per la gara contro la Cremonese delle 20.45 è stata ritoccata in extremis.