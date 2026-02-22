Reggiana, Rubinacci: “il punto ottenuto è un mezzo risultato positivo valutando per come è iniziata la partita”

Botta e risposta al Mapei Stadium: Portanova sblocca la gara, ma Enrici rimette tutto in discussione siglando l'1-1 definitivo tra Reggiana e Avellino. Per la squadra emiliana è un mezzo passo falso che non risolve i problemi di classifica, ma rappresenta comunque un piccolo mattone per la costruzione della salvezza. Rimanere agganciati alle squadre che precedono era l'obiettivo minimo della giornata, e questo pareggio permette di restare pienamente in corsa, evitando un distacco che sarebbe potuto diventare critico.

Lorenzo Rubinacci a parlato così ai microfoni dell'ufficio stampa della Reggiana: “Il punto ottenuto è un mezzo risultato positivo valutando per come è iniziata la partita, siamo tutti amareggiati. La cosa positiva è quella di come siamo partiti e di come abbiamo preparato la partita, abbiamo fatto delle cose ad inizio partita che nei due passati scontri non avevamo fatto però la reazione dopo il goal non è avvenuta a differenza delle partite scorse. Per quanto riguarda i fischi mi spiace non aver dato ai tifosi la gioia della vittoria, abbiamo comunque mosso la classifica e stiamo andando avanti. La speranza è di migliorarci dopo che questa partita e questa esperienza, con un tema tattico dalla nostra parte, non abbiamo fatto la partita che avremmo dovuto fare. Abbiamo incontrato un avversario leggero con un cambio di allenatore e quindi la criticità è aumentata.”

“Noi siamo partiti benissimo migliorando le geometrie, che non si erano viste nelle scorse partite, ma non abbiamo fatto il salto di qualità perchè avrei voluto vedere questo atteggiamento per tutta la partita e non solo per i primi trenta: la strada è questa e dobbiamo solo migliorarci. Penso che dobbiamo fare ancora molti punti e bisogna essere concreti, mattoncino per mattoncino partita dopo partita visto che ogni gara ha una storia a se, oggi non volevo concedere vantaggi e dobbiamo portarci a casa tutto quello che possiamo.”

Ha proseguito così il tecnico granata a riguardo dei propri giocatori: “Portanova per completarsi come giocatore dovrebbe essere più costante nel dare una mano alla squadra in fase di non possesso. Bozzolan ha messo male il piede e l’ho capito fin da subito che non era una cosa da poco, domani ci saranno gli accertamenti e speriamo non sia nulla di grave. Nei primi 25 minuti Novakovich aveva sostegni, la palla girava a terra e c’erano delle geometrie successivamente non è più stato così perchè il nostro attaccante non aveva più i sostegni ed era sempre su da solo: prendete buona l’idea del gioco che c’era perchè siamo anche riusciti a metterli in difficoltà, poi le partite cambiano.”