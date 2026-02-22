Roma-Cremonese 3-0, le pagelle: Cristante giganteggia, ingresso tardivo di Vardy
Risultato finale: Roma-Cremonese 3-0
ROMA
Svilar 6,5 - Quasi uno spettatore non pagante nel corso dei 90 minuti, ma anche stasera cala una parata decisiva impedendo a Vardy di segnare la rete della speranza grigiorossa.
Mancini 6,5 - Come spesso accade, solido nella sua area e pericoloso in quella avversaria. Sua la migliore occasione dei primi 45 minuti, quando centra una traversa.
Ndicka 7 - Guida al meglio il reparto arretrato, avendo vita abbastanza facile contro Bonazzoli e Sanabria. Impreziosisce la sua partita con il gol del raddoppio sugli sviluppi di un angolo.
Ghilardi 6 - Mossa last minute di Gasperini, che lo schiera al posto di Hermoso. Un paio di decisioni, in una prima parte di gara nel complesso giocata comunque con attenzione. Dal 46' El Aynaoui 6,5 - Ottimo impatto del centrocampista, che dà qualità alla manovra e alle battute dei calci piazzati. Un suo corner, infatti, porta al 2-0.
Celik 6 - Buona abnegazione sulla fascia destra, dove scorrazza con l'intraprendenza mostrata in altre uscite soprattutto con il passare dei minuti. Dall'85' Ziolkowski sv.
Cristante 7,5 - In mezzo al campo detta legge, ma anche negli ultimi metri. Protagonista sui due calci piazzati che decidono il match, prima con il gol del vantaggio e poi con la sponda vincente per Ndicka.
Koné 6,5 - Ritorno in campo per il francese, che garantisce sostanza ma anche inserimenti in zona offensiva. Avvia la manovra del terzo gol, che porta la firma di Pisilli.
Wesley 5,5 - Il brasiliano si rende protagonista di un paio di azioni interessanti, ma per il resto è abbastanza in ombra. Il più negativo dei suoi.
Zaragoza 6 - Lo spagnolo svaria su tutto il fronte offensivo, tenendo sempre in apprensione i difensori di Nicola con i suoi dribbling e i suoi palloni velenosi. Meno impattante dopo l'intervallo. Dal 56' Venturino 6,5 - Il 20 ex Genoa si conferma una carta interessante per Gasperini, mostrando negli ultimi metri di campo una personalità da giocatore più maturo.
Pellegrini 6,5 - Il numero 7 mette tanta voglia sul terreno di gioco, mostrata sia nel non risparmiarsi a rincorrere gli avversari che nel provare a rendersi pericoloso. Da sottolineare, infine, l'assist per l'1-0 di Cristante. Dal 72' Pisilli 7 - Non potrebbe entrare in modo migliore, chiudendo i giochi poco dopo che la Cremonese aveva sfiorato il 2-1.
Malen 6 - Non va a segno come nelle sue prime due uscite con la Roma, ma risulta comunque un pericolo costante e in qualche modo entra nell'azione della terza rete.
Gian Piero Gasperini 7 - La Roma è una creatura sempre più a sua immagine somiglianza. In difesa rischia poco o nulla, mentre in attacco ha un numero sempre maggiore di soluzioni e ha anche il cinismo per sfruttare le occasioni. Non potrebbe arrivare meglio al big match contro la Juve.
CREMONESE
Audero 6 - Qualche buon intervento nel primo tempo nell'arco del match, dovendo però inchinarsi su due calci piazzati e sul tris definitivo di Pisilli.
Terracciano 5,5 - Grande attenzione nella sua zona di competenza, dove contiene bene un osso duro come Wesley e talvolta Zaragoza. Molto meno efficace, come il resto del reparto, nel secondo tempo.
Folino 5 - Ha il compito non semplice di sostituire Baschirotto. Spesso in balia dell'attacco romanista, vive una serata da dimenticare.
Luperto 5 - Gara dai due volti per l'esperto centrale, che cala alla distanza. Spicca in negativo per come non riesca ad arginare Ndicka in occasione del raddoppio avversario.
Zerbin 5,5 - Chiamato ad un ruolo più difensivo del solito, non è certo tra i giocatori della squadra ospite che si mettono più in mostra. Dal 74' Faye 6 - Entra a punteggio già ampiamente compromesso, non avendo il modo di emergere.
Thorsby 5,5 - In più di una circostanza, aiuta nella sua area i difensori ad arginare il trio offensivo avversario. Molto meno determinante in concomitanza con la crescita della spinta portata dalla squadra di Gasperini.
Maleh 5,5 - Gara ordinata in mezzo al campo. Come il resto del reparto, si fa preferire nella prima frazione di gioco.
Payero 6 - Prova sufficiente per l'argentino, che nel finale del primo tempo rimedia un infortunio alzando definitivamente bandiera bianca a pochi minuti dall'inizio del secondo. Dal 49' Bondo 5,5 - Meno positivo rispetto al compagno che rileva, anche perché deve opporsi ad una Roma più convinta rispetto al primo tempo.
Pezzella 5,5 - Sulla sinistra non manda in scena un numero eccessivo di galoppate, soffrendo la crescita di Celik nella ripresa. Dal 74' Djuric 5,5 - Praticamente mai chiamato in causa, in un finale in cui alla Cremo non riesce il miracolo.
Bonazzoli 5,5 - Servito poco dai compagni, ha vita dura contro una difesa coriacea come quella della Roma.
Sanabria 5 - Apprezzabile quando arretra fino a centrocampo per aiutare in fase di non possesso. Un aspetto a cui però fa da contraltare tanto di negativo fornito dall'ex Torino, opaco in avanti e timido nella marcatura su Cristante in occasione del gol. Dal 63' Vardy 6 - L'unico che ci prova ne finale, ma trova sulla sua strada un super Svilar.
Davide Nicola 5 - La salvezza della Cremonese non passava certo dall'Olimpico, ma l'atteggiamento mostrato sul rettangolo verde è parso eccessivamente rinunciatario. serve molto di più per mantenere la categoria.
