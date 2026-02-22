Ternana, Liverani: "Continuità e maturità. Il quarto posto? Possibile, ma non ora"

Vigilia di campionato in casa Ternana, attesa dal posticipo contro il Forlì con un obiettivo chiaro: dare continuità ai risultati e centrare la terza vittoria consecutiva. A presentare la sfida è stato il tecnico amaranto Fabio Liverani.

“L’obiettivo principale è proprio la continuità. In questa stagione non siamo ancora riusciti a mettere insieme due vittorie seguite da un’altra prestazione solida. Deve diventare un traguardo concreto”, ha spiegato il tecnico rossoverde. Attenzione massima al Forlì: “È una squadra organizzata, con individualità offensive importanti. Servirà una partita come le ultime due: attenzione e determinazione”.

Liverani è tornato anche sulla gara di Pineto, sottolineando la necessità di adattarsi rapidamente agli imprevisti: “Abbiamo concesso troppo all’inizio perché abbiamo faticato a leggere alcune situazioni. Gli avversari possono sempre proporre qualcosa di diverso, bisogna adattarsi subito”.

Sul piano mentale, la settimana dopo una vittoria è un banco di prova: “La crescita passa da qui. Devi sfruttare l’euforia positiva ma anche migliorare ciò che non ha funzionato. È uno step di maturità”.

Infine uno sguardo alla classifica: “Il quarto posto non è un obiettivo realistico a fine febbraio, ma può diventarlo ad aprile. Mancano 11 partite, è possibile. Non è facile, ma se c’è una possibilità dobbiamo metterci tutto", ha concluso l'allenatore.