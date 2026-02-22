Serie A Women, 15ª giornata: la Ternana di rimonta acciuffa il 2-2 con la Juventus. La classifica

Dopo le prime tre gare giocate nella giornata di ieri, quest'oggi prosegue la 15ª giornata del campionato di Serie A Women, che alle ore 15.30 vedrà il via del match che vale il primo posto, quello tra Inter e Roma, ma che ha già preso il via con il lunch match delle 12:30, giocato a Narni, dove si sono affrontate Ternana e Juventus, che hanno chiuso il match sul 2-2. Sprecona la formazione di Canzi, che sul doppio vantaggio vede le umbre riaprire il match prima del termine del primo tempo e trovare poi la rete del pari.

Di seguito, il punto della situazione e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE A WOMEN, 15ª GIORNATA

Già giocate

Napoli Women – Parma 0-0

Genoa- Como Women 0-1

24' Vaitukaityte

Lazio – Milan 2-2

32' Le Bihan (L), 55‎' Kamczyk (M), 65‎'‎ Soffia (M), 82' Karczewska (L)

Ternana Women – Juventus 2-2

28′ Brighton (J), 34′ Capeta (J), 44′ [rig.] Pirrone (T), 77′ Pellegrino Cimò (T)

Domenica 22 febbraio

Ore 15:30 - Inter – Roma (diretta Rai Sport)

Ore 18:00 - Fiorentina – Sassuolo

Classifica della Serie A Women - Roma 33*, Inter 30*, Juventus 28, Napoli 25, Lazio 24, Como 23, Fiorentina 21*, Milan 21, Sassuolo 12*, Ternana 11, Parma 10, Genoa 7

* una gara in meno