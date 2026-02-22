Serie A, la classifica aggiornata: la Roma è terza insieme al Napoli, la Cremonese ora rischia
La Roma di Gasperini approfitta del ko del Napoli a Bergamo e lo aggancia in classifica, battendo per 3-0 la Cremonese di Nicola. I giallorossi sono dunque terzi insieme agli azzurri, mentre i grigiorossi adesso rischiano con soli tre punti di vantaggio sulla Fiorentina terzultima (di scena domani nel derby col Pisa). Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A, in attesa delle restanti gare del 26° turno.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 64 (26)
Milan 54 (26)
Napoli 50 (26)
Roma 50 (26)
Juventus 46 (26)
Como 45 (26)
Atalanta 45 (26)
Sassuolo 35 (26)
Lazio 34 (26)
Bologna 33 (25)
Udinese 32 (25)
Parma 32 (26)
Cagliari 29 (26)
Genoa 27 (26)
Torino 27 (26)
Lecce 24 (26)
Cremonese 24 (26)
Fiorentina 21 (25)
Pisa 15 (25)
Verona 15 (26)
