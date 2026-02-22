TMW Roma, Mario Hermoso out per un problema muscolare: già saltate 8 gare in questa stagione

Mario Hermoso è costretto a fermarsi ancora. Il difensore spagnolo, nella gara contro la Cremonese, non è andato neanche in panchina a causa di un problema muscolare emerso nei minuti precedenti alla gara, una ricaduta che arriva nel momento meno opportuno. Era appena rientrato da una contusione al piede ed era stato inizialmente inserito da mister Gasperini nella formazione titolare, ma il nuovo fastidio lo costringe a un altro passo indietro (al suo posto sta giocando Ghilardi).

Per lui si tratta dell’ennesimo stop di una stagione complicata sotto il profilo fisico. Con questo forfait salgono infatti a otto le partite saltate per infortunio, sette prima di questo nuovo problema muscolare, l’ottava proprio in questa occasione. Un bilancio che pesa non poco sulla tenuta difensiva, sua e della Roma.