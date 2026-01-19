Il Milan può davvero vincere lo Scudettto? Costacurta: "Se Leao alza il livello sì"

Il Milan va e centra un'altra vittoria: con l'1-0 rifilato al Lecce di Di Francesco i rossoneri hanno allungato la striscia di risultati utili consecutivi. Che oggi sono diventati ben 20, in Serie A: il Diavolo si è riportato al secondo posto in solitaria, a sole tre lunghezze dalla capolista Inter. Ma dove può arrivare la squadra di Massimiliano Allegri?

C'è chi la vede lottare fino alla fine per la vittoria dello Scudetto, continuando a sorprendere tutti dopo una annata decisamente incolore e chi, invece, vede invece avvisaglie che dovrebbero far restare i rossoneri con i piedi per terra. Magari pensando ad un piazzamento in Champions League già come un possibile grande risultato.

L'ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, dagli studi di Sky Sport ha detto la sua in merito facendo capire che i rossoneri dovrebbero evitare di fare il passo più lungo della gamba, al contempo senza smettere di sognare. "Io credo che il Milan debba continuare a guardarsi dietro" - le sue parole riprese da Milannews.it - ", Allegri ha ragione in questo. Io guardo per le prestazioni di alcuni giocatori del Milan e penso: se alzassero il livello e la qualità potrebbero davvero puntare in alto". Ma a chi si riferisce? Costacurta spiega: "Il riferimento è ovviamente a Leao, è quello che può fare il salto di qualità. Allora così guarderei all’Inter che sta davanti".