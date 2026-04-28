Ardon Jashari, terza scelta nel Milan seppur miglior giocatore del campionato belga

Ardon Jashari è stato il migliore giocatore del campionato belga dello scorso anno. Eppure ora è la terza scelta nel suo ruolo, seppur sia stato il secondo giocatore più pagato dell'estate 2025 con 36 milioni di euro (più bonus). Ora però è dietro Modric e Ricci, con la possibilità che già nei prossimi mesi possa fare come Charles De Ketelaere e salutare verso un'altra squadra. Piace alla Juventus, ma anche qui servirebbe capire i costi per chi è a bilancio per poco meno di trenta milioni.

Queste le parole durante la presentazione. Le sensazioni sono incredibili, il Milan è un sogno che si realizza per me e anche per la mia famiglia. Sono arrivato da poco ma tutti mi hanno accolto molto bene. Per me è un onore indossare la maglia rossonera, un orgoglio. La storia del Milan parla da sola, qua sono passati tanti campioni. Pirlo era il mio idolo. Da piccolo guardavo e ammiravo Milan e Barcellona, sono stato a San Siro e non vedo l'ora di giocarci".

E poi la trattativa, non semplice. "È stato un periodo abbastanza lungo, fin dai primi contatti con Tare la mia volontà era chiara e lui mi ha sempre supportato. Sapevo sarebbe stata una trattativa difficile, ero un giocatore importante per il Club Brugge. Ci voleva pazienza, io avevo dato la mia parola alla società rossonera. Ringrazio anche Ibrahimović. La passata stagione in Belgio è stata importante, mi sono solo concentrato nel finire al meglio, poi il mio procuratore ha iniziato a parlarmi della possibilità del Milan".