TMW Il Milan cerca un centrale d'esperienza per gennaio: tra i profili nel mirino c'è Disasi

Il Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare sembra avere le idee piuttosto chiare in vista della prossima finestra di calciomercato. Le priorità al momento sono principalmente due: innanzitutto un centravanti da inserire contemporaneamente alla cessione di Santiago Gimenez e poi un centrale di difesa. Per quest'ultimo tassello la dirigenza rossonera sta valutando i profili più disparati fermo restante l'idea di non effettuare nella prossima finestra di calciomercato un investimento quanto, piuttosto, di cogliere un'occasione. Preferibilmente in prestito.

Ed è proprio in questo solco che si inserisce il profilo di Axel Disasi, centrale classe '98 di piede destro e di 191 centimetri che il Chelsea ha acquistato nell'agosto 2023 per 45 milioni di euro. Dopo una prima annata trascorsa stabilmente da titolare, l'ex Monaco nella prima parte della scorsa stagione è stato utilizzato col contagocce tanto da esser poi ceduto in prestito a gennaio all'Aston Villa, club con cui ha disputato dieci partite.

Tornato al Chelsea la scorsa estate, Disasi è stato nuovamente messo sul mercato. I blues avevano un paio di proposte dalla Premier League declinate dal giocatore che ha spinto per un ritorno al Monaco che alla fine però non s'è concretizzato. A quel punto, rimasto in squadra, Disasi è stato messo fuori rosa e da allora continua a esser fuori dal progetto della prima squadra. "E' dura per Sterling e Disasi restare fuori rosa? Mio padre ha 75 anni ed è stato pescatore per 50 anni, lavora dalle 2 alle 10 di mattina. Questo è duro: non essere un giocatore - disse lo scorso settembre il manager Enzo Maresca in merito a queste due situazioni -. So bene che non è piacevole per Raheem e Axel. Le ragioni sono diverse, ma la situazione è questa. Il club dà loro comunque la possibilità di lavorare nel modo giusto, e questo è tutto ciò che posso dire".

E adesso? La sua partenza a gennaio appare oggi inevitabile. Disasi che per tre stagioni è stato uno dei migliori centrali della Ligue 1 si muoverà nella prossima finestra di calciomercato, ma difficilmente con una formula diversa da quella del prestito anche perché è legato al Chelsea da un contratto valido fino al 30 giugno 2029. Tanti i club che stanno monitorando la situazione e tra questi c'è anche il Milan.