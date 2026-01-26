Il Milan torna su Dragusin, la Lazio chiude per l'arrivo di Maldini: le top news delle 13

Massimiliano Allegri vuole un difensore centrale e Igli Tare è all'opera per dare al Milan un ulteriore rinforzo. Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti con il Tottenham per il profilo di Radu Dragusin, difensore rumeno, vecchia conoscenza del campionato italiano. L'intenzione dei rossoneri è quella di proporre un prestito con diritto di riscatto, formula che permetterebbe di avere le mani libere fra sei mesi, quando ci sarà da decidere e ci sarà l'ufficialità per la qualificazione in Champions League. Da parte degli Spurs, invece, c'è l'intenzione di arrivare a un obbligo di riscatto.

Tutto fatto per il trasferimento di Daniel Maldini dall'Atalanta alla Lazio, con Maurizio Sarri che potrà quindi presto contare su un importante rinforzo offensivo. In queste ore le due società hanno trovato gli accordi del caso anche sugli ultimi dettagli pendenti dopo aver posto le basi dell'operazione già nella serata di ieri. Il giocatore si trasferirà nella capitale in prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, per ulteriori 14 milioni di euro. Già nelle prossime ore il giocatore lascerà Bergamo per dirigersi a Roma, dove svolgerà le visite mediche del caso prima di firmare il suo nuovo contratto con la Lazio.

Ottolini non molla e in giornata farà l'ultimo tentativo per convincere Youssef En-Nesyri: il ds bianconero spetta una risposta dell'attaccante e dal suo entourage. E lo farà fino a oggi, quando il marocchino sarà chiamato al dentro o fuori definitivo: sarà Juve o sarà altrove, anche perché al Fenerbahçe - che spinge per la cessione ai bianconeri, con i quali ha un accordo blindato da tempo - non rimarrà. La preferenza del giocatore però è sembrata chiara sin dall'inizio, nonostante gli ok di massima fossero arrivati, e nonostante la sicurezza juventina di averlo in pugno e di poterlo convincere a un passo dall'imbarco per Caselle. Vuole tornare al Siviglia.