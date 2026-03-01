Il mondo del calcio piange la scomparsa di Rino Marchesi: il cordoglio della Fiorentina
TUTTO mercato WEB
Il mondo del calcio piange la scomparsa Rino Marchesi, ex giocatore della Fiorentina, ma anche di Atalanta e Lazio. Nato l’11 giugno 1937 a San Giuliano Milanese, a giugno avrebbe compiuto 89 anni.
Tanti i messaggi di cordoglio, questo quello della Fiorentina, squadra con cui ha scrito pagine indelebili della storia del calcio:
"Tutta la Fiorentina si unisce al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, storico calciatore gigliato e vincitore, con la maglia viola, di due Coppa Italia ed una Coppa delle Coppe".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Le più lette
1 Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"