Il Napoli a gennaio è obbligato a tornare sul mercato. Nonostante i nove acquisti estivi

Nel pre-partita della sfida di martedì sera contro l'Eintracht Francoforte il direttore sportivo Giovanni Manna ha chiaramente fatto capire che il Napoli è già al lavoro per individuare il centrocampista giusto da inserire in rosa nel mese di gennaio: "De Bruyne infortunato? Ci sono pochi calciatori di quella qualità, ora ci stiamo guardando intorno come è giusto che sia e al momento giusto ci faremo trovare pronti", ha dichiarato il direttore sportivo del Napoli che per la verità un centrocampista diverso da Elmas voleva acquistarlo già in estate. Prima dell'infortunio di Lukaku che ha costretto la società a cambiare i piani e a dirottare il budget su Rasmus Hojlund.

Il Napoli tra le big di Serie A è la squadra che in estate s'è mossa in maniera più corposa. Come spese, come numero di giocatori acquistati, nessuno ha fatto di più della società di De Laurentiis che dopo lo Scudetto aveva la necessità di allargare la rosa. "Io ho sempre detto che noi l'anno scorso avevamo 12-13 titolari. La formazione titolare dell'anno scorso è una formazione forte, infatti ha vinto lo Scudetto e si è conquistata il diritto di giocare la Champions League. Però avevamo bisogno di migliorare quelle che sono le seconde linee", ha proseguito nella sua intervista a Sky un Giovanni Manna che a gennaio porterà a Castel Volturno il decimo volto nuovo della stagione. Un altro acquisto dopo Marianucci, De Bruyne, Beukema, Lucca, Milinkovic-Savic, Langm Hojlund, Elmas, Gutierrez.

Sarà inevitabile perché a centrocampo la coperta è corta. Tra qualche settimana all'infortunio di De Bruyne che tornerà tra almeno tre mesi si sommerà l'assenza causa Coppa d'Africa di Franck Anguissa e a quel punto a disposizione di Conte, oltre ai play Lobotka e Gilmour, ci saranno solo McTominay ed Elmas come interni di centrocampo oltre al giovane Vergara. Pochi, troppo pochi anche solo per competere in campionato. Figurarsi su tutti i fronti...

Ma chi arriverà? E' ancora presto per dirlo, ma di sicuro un preferito c'è ed è il centrocampista inglese Kobbie Mainoo. Un calciatore che nel Manchester United di Amorim sta trovando pochissimo spazio, che già in estate aveva chiesto la cessione in prestito e che non vorrebbe perdersi la Coppa del Mondo in Nord America. Giocando così poco, sarà quasi inevitabile.