"È il futuro del Manchester United". Amorim incatena Kobbie Mainoo: Napoli, salta l'affare?

A furia delle domande insistenti dei giornalisti riguardo il futuro di Kobbie Mainoo, Ruben Amorim è uscito allo scoperto. L'allenatore del Manchester United nel corso della stagione è stato interpellato a proposito dello scarso impiego del centrocampista inglese, prodotto casalingo dell'Academy, motivandolo con questione di gerarchie e lotta per un posto tra la calca in quella zona di campo. Ma gli ingressi in campo da manciate di minuti, le reazioni glaciali del classe 2005 e i rumor emersi in estate sulla sua volontà di cambiare aria in prestito hanno premuto ancora sul tasto dolente.

A maggior ragione quando il fratello di Mainoo, Jordan Mainoo-Hames, ha indossato una maglietta ad hoc con una scritta eloquente: "Free Kobbie Mainoo". Tradotto: Liberate Kobbie Mainoo. Amorim pochi giorni fa ha replicato sulla questione: "Non è stato Kobbie a indossare la maglietta. Se influenzerà la scelta della squadra? No". Poi un piccolo problema fisico ha tenuto fuori dai giochi e dalla lista dei convocati il giocatore nelle ultime due partite (Aston Villa e Newcastle), ma le voci sul suo futuro non si sono arrestate.

Ragion per cui nelle ultime ore Ruben Amorim ha voluto chiarire una volta per tutte la sua posizione e quella del club a proposito di Mainoo. In prossimità del pericolante mercato invernale, mentre le indiscrezioni a proposito del Napoli e del desiderio di ingaggiare il classe 2005 continuano a montare: "Per me lui è il futuro del Manchester United. Questa è la mia sensazione. Devi solo aspettare ogni occasione, perché nel calcio tutto può cambiare nel giro di due giorni", la dichiarazione del tecnico dei Red Devils che ha raggelato il sangue dei dirigenti del club partenopeo. Costringendo il Napoli a ingoiare il rospo, con l'affare a serio rischio. Senza il benestare del club inglese, difficile che arrivi il via libera per il prestito di sei mesi di Mainoo alla corte di Antonio Conte.