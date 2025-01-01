Lazio, ritorno di fiamma per Valeri: il tifoso biancoceleste è un'idea per il dopo-Tavares

Sulla corsia mancina della Lazio potrebbero presto esserci novità importanti. Il portoghese Nuno Tavares è infatti sempre più vicino alla partenza e già a gennaio potrebbe salutare la capitale: l’interesse dell’Al-Ittihad guidato da Sergio Conceicao è concreto, anche se resta ancora da definire l’intesa tra i due club. Troppe, la discontinuità e la precarietà fisica del giocatore.

Nel frattempo la dirigenza biancoceleste si sta muovendo per farsi trovare pronta e individuare un possibile sostituto. Sul taccuino figurano diversi profili: Aaron Martin del Genoa, Luca Netz del Borussia Monchengladbach e Fabiano Parisi della Fiorentina. Tuttavia, come riportato da Sky Sport, a Formello sarebbe tornata d’attualità anche una vecchia conoscenza: Emanuele Valeri, attualmente in forza al Parma.

Valeri rappresenta un profilo particolare: tifoso dichiarato della Lazio e cresciuto nel vivaio biancoceleste, era già stato vicino al ritorno in passato, con un accordo praticamente definito per un trasferimento a parametro zero poi sfumato. Oggi il suo nome è tornato sul tavolo di Claudio Lotito e Angelo Fabiani come possibile soluzione in caso di addio di Tavares. Con la maglia gialloblù, in questa stagione, Valeri ha collezionato fino a questo momento 12 presenze, 3 assist e 862 minuti complessivi, numeri che ne certificano affidabilità e continuità.