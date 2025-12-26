Viviano crede nella Juventus: "Inizia a comprendere quello che vuole Spalletti"

La Juventus vuole continuare ad alzare l'asticella delle ambizioni. Domani è prevista la sfida al Pisa alle 20.45 in terra toscana. E dall'arrivo del toscano Luciano Spalletti la Signora sembra aver ritrovato la via giusta per tornare a lottare per qualcosa di importante. Con l'allenatore di Certaldo che non si è certo nascosto, dichiarando fin dalla prima conferenza dell'intenzione di puntare a dare fastidio fin da subito per la lotta-Scudetto.

Ora arriva una prova di maturità, per dimostrare di saper fare bene anche nelle gare contro squadre che si chiudono maggiormente in difesa, ma le recenti gare con Bologna e Roma hanno lasciato ben sperare il popolo bianconero.

L'ex portiere Emiliano Viviano ha detto la sua in merito al lavoro portato avanti da Spalletti, queste le sue parole riportate da Bianconeranews.com: "Dopo un avvio complicato mi sembra che la squadra stia iniziando a comprendere quello che l'allenatore vorrebbe" - ha detto Viviano - ". A livello di gioco si inizia a vedere qualcosa ma è chiaro che si possa ancora migliorare", ha fatto notare. Come? Non soltanto attraverso le tattiche: "Anche attraverso giocatori che al momento non sono ancora nelle condizioni migliori oppure non hanno ancora dimostrato le proprie potenzialità, come Zhegrova, Openda e David", ha aggiunto Viviano.