Di Canio duro sul calcio italiano: "Esaltiamo la difesa di Gasperini e i clean sheet di Sarri"

Nel corso di una lunga intervista concessa a Fanpage.it, l'ex attaccante biancoceleste Paolo Di Canio ha offerto una riflessione critica sullo stato del calcio italiano, soffermandosi in particolare sul modo in cui viene raccontata e comunicata la Serie A. Tra analisi e provocazioni, Di Canio ha toccato anche il tema delle narrazioni mediatiche che accompagnano allenatori e squadre, citando come esempio il lavoro di Maurizio Sarri alla Lazio. Questo un estratto della sua analisi:

"In Italia se tu senti i commenti ormai sono tutti forti, sono tutti bravi. Quando diventano cattivi e brutti come la Fiorentina? Quando tutti ormai gli sono saltati addosso. Solo allora anche i comunicatori se ne accorgono, non ci arrivano mai prima, non vedono mai le avvisaglie. Nessuno vuole la reazione social, qualcuno che poi ti chiami.

Qualche anno fa avevamo fatto la rivoluzione, tutti d'accordo: ‘Basta, il calcio deve guardare in avanti'. Che stiamo esaltando? La difesa più forte d'Europa di Gasperini. I clean sheet di Sarri. Siamo tornati indietro di 30 anni allora, bisogna far pace col cervello".