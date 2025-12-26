Roma, il tifoso Lino Banfi: "Scudetto? A me ha sempre preoccupato l'Inter"

Torna la Serie A, questa volta a "pieno regime". L'ultimo weekend di campionato era stato alleggerito di ben 4 partite, a causa della contemporaneità degli impegni di Supercoppa Italiana, con Napoli, Bologna, Inter e Milan impossibilitate a giocare al pari delle rispettive rivali. Passato il Natale la lotta Scudetto riprende la propria corsa entrando più nel vivo che mai, con diverse squadre ancora pienamente in lotta per dire la propria in capitolo, almeno sulla carta.

Fra di esse ci sarà anche la Roma? Il campo sta dicendo di sì, ora starà alla squadra di Gian Piero Gasperini rimanere agganciata il più possibile al treno in vetta in attesa di eventuali rinforzi anche dal mercato, che in ogni caso serviranno per puntare all'obiettivo dichiarato di un posto in Champions League.

Intervistato da Soccermagazine, l’attore Lino Banfi, notoriamente tifoso della Roma, ha detto la sua in merito alle squadre che teme di più per la lotta Scudetto: "A me ha sempre preoccupato l’Inter. La Juve sta attraversando un brutto periodo come dicevamo prima, ma non di alti e bassi come la Roma che comunque ha vinto molte partite di seguito. Alla fine sono tutte lì vicino, distanziate di pochi punti in classifica. Per ora però è il Napoli ad essere sempre più organizzato e ad avere tutte le cose al posto giusto e al momento giusto”.