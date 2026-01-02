Il Napoli aspetta De Bruyne: previsto per metà gennaio il ritorno a Castel Volturno

Non è un momento facile per il Napoli dal punto di vista infortuni, soprattutto perché Romelu Lukaku, che sembrava essere prossimo al rientro, è tornato ai box per completare il percorso di riatletizzazione, che dovrebbe permettergli di ritrovare una condizione accettabile. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la notizia positiva riguarda invece Kevin De Bruyne, out dallo scontro diretto contro l'Inter dell'andata, ovvero dal 25 ottobre.

Il 29 ottobre ad Anversa si è sottoposto a un intervento chirurgico e ha poi scelto di continuare la prima fase della riabilitazione in un centro della città belga. A metà gennaio arriverà il momento di tornare a Castel Volturno per seguire lo stesso iter del connazionale, anche se Antonio Conte e i tifosi partenopei si augurano che la strada per rivederlo sul terreno di gioco sia più agevole rispetto a quella dell'attaccante. Sicuramente sarà usata la massima cautela, anche perché De Bruyne ha messo nel mirino il Mondiale e non ha intenzione di correre rischi.