Da Napoli: De Bruyne tornerà in Italia nelle prossime due settimane. In campo a fine marzo?

Dopo che Antonio Conte ha concesso al Napoli un giorno di riposo prima di aprire ufficialmente la nuova fase della stagione, quella senza impegni europei, da oggi si torna a lavorare a Castel Volturno, con diversi nodi da sciogliere in vista della sfida con la Roma. Tiene banco la situazione di Scott McTominay, la cui presenza domenica non è affatto certa: tutto dipenderà dalle condizioni del tendine del gluteo, problema che si trascina da inizio stagione e che lo staff medico invita a non sottovalutare. Nel test infrasettimanale con l’Ischia si valuteranno anche le condizioni di Lukaku, apparso lontano dalla miglior forma, mentre Gilmour si avvicina al rientro in gruppo e potrebbe tornare tra i convocati per l’Atalanta.

Ma lo sguardo è già proiettato soprattutto su Kevin De Bruyne. Il belga, scrive Il Mattino, è atteso a Castel Volturno nell’ultima settimana di febbraio per iniziare a integrarsi con il gruppo, anche se il suo ritorno in campo è previsto soltanto per fine marzo. Un’attesa che carica di aspettative l’ambiente azzurro: la sua qualità e la sua visione di gioco rappresentano l’elemento destinato a cambiare volto al Napoli nella volata finale.

Intanto, contro la Roma si va verso Beukema titolare come braccetto di destra, con Buongiorno in valutazione e Politano pronto a riprendersi una maglia dal primo minuto. Ma sullo sfondo, l’orizzonte azzurro parla soprattutto la lingua di De Bruyne.