Cambiaghi MVP nel Bologna. E ora la Nazionale: "Italiano mi ha detto giocare come so fare"

Dopo l'1-1 in Europa League contro il Friburgo, il Bologna torna a macinare punti in campionato. Stavolta, ai danni del malcapitato Pisa di Gilardino. Nel 4-0 finale con cui la squadra di Italiano si impone in maniera netta, il gol di apertura porta la firma di Nicolò Cambiaghi, fresco di convocazione con la Nazionale azzurra del ct Gattuso

Nominato Player of the match, l'esterno d'attacco si è espresso così ai microfoni di Dazn nel post partita: “Una grande vittoria, arriviamo alla sosta con tre punti fatti davanti al nostro pubblico, sono contento. Per la convocazione in Nazionale il mister mi ha fatto i complimenti. Mi ha detto di stare tranquillo e giocare come so fare. Dedico il gol di oggi a chi mi sta sempre vicino: la mia ragazza, la mia famiglia, i miei amici”.

"Non devo dare consigli a Gattuso. Sono contento per i due ragazzi. Orsolini l'ho preservato dopo l'assist, il gol e il palo. Ho voluto dare minutaggio ad altri. Per noi è stata una giornata perfetta", ha invece detto Italiano in conferenza in merito alla convocazione di Orsolini in Nazionale, che come detto si aggiunge a quella di Cambiaghi.