Il Napoli ha deciso per Alisson Santos: sarà riscattato dallo Sporting, le cifre

In un periodo di risultati incerti in casa del Napoli c'è chi ha convinto: il brasiliano Alisson Santos anche contro l'Atalanta ha fatto capire di avere i colpi giusti per incidere sulle sorti degli azzurri. Secondo La Gazzetta dello Sport il club ha dunque già deciso sul suo futuro: in estate sarà acquistato dallo Sporting per 16,5 milioni, tanti sono previsti per il diritto di riscatto.

Il direttore sportivo Manna cercava un giocatore che portasse esattamente ciò che Alisson Santos sta portando alla squadra di Conte in queste prime settimane in Italia. Imprevedibilità e dribbling, con sfrontatezza e personalità che hanno portato aria fresca in una squadra falcidiata dagli infortuni. Un giocatore che chiaramente deve ancora maturare e migliorare, ma che ha già convinto tutti.

Per la dirigenza non si tratta di una scommessa vinta, poiché non era considerato un azzardo il suo innesto. Piuttosto una opportunità colta nei tempi e nei modi giusti per un mercato bloccato e difficile come quello di gennaio. Fino a qui ha realizzato tre reti, tutte da subentrante, dalla panchina. Contro l'Atalanta ha disputato la prima gara da titolare, con ottimi spunti, anche se con un pizzico di egoismo in certe circostanze. A Bergamo ha dimostrato di essere all'altezza e di avere i margini di essere più che un 12° uomo.