Lazio, Provedel è pronto a firmare il rinnovo. Aspetta una chiamata, ma tanto dipende da Sarri

Il Tempo oggi in edicola dedica ampio spazio oggi a Ivan Provedel, portiere della Lazio tornato al centro del progetto con il ritorno di Sarri in panchina. Il 17 marzo compirà 32 anni, è stato decisivo in tante occasioni a cominciare dalla partita di Bologna con il rigore parato a Ferguson che ha aperto al blitz della Lazio e portato una semifinale di Coppa Italia ancora tutta da giocare. È tornato il leader di un paio di stagioni fa, soprattutto nel 2022-2023 quando aveva dato un contributo prezioso al secondo posto della creatura di Sarri.

I problemi familiari che lo avevano condizionato ora sono risolti e si vede anche in campo dove guida la difesa vero e proprio punto di forza di una squadra che sta evidenziando gravi vizi strutturali in attacco. Tra l’altro è uno dei pochi che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027 ma ha lanciato chiari segnali di voler restare nel club che lo ha lanciato nel grande calcio.

A differenza della coppia di centrali Gila e Romagnoli, entrambi in partenza dopo vicende contrattuali particolari, Provedel spera di rinnovare, è pronto a firmare se la proposta della società sarà soddisfacente anche se molto dipenderà pure dal futuro di Sarri e dal poco probabile ritorno di Mandas, che è andato al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto.