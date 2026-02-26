Inter, oltre al danno la beffa. L'eliminazione in Champions costerà almeno la partenza di un big

A due giorni dall'eliminazione dai playoff di Champions League, l'Inter fa i conti su quelli che sono i danni che ha provocato l'uscita contro il Bodo/Glimt. Innanzitutto d'immagine, perché erano tredici anni che la squadra finalista nella stagione precedente non arrivasse neanche agli ottavi della competizione in quella successiva. Poi c'è anche un aspetto economico di cui i nerazzurri dovranno tenere conto, perché se un anno fa il percorso Uefa portò nelle casse del club 136.6 milioni, quest'anno gli introiti della coppa superano di poco i 35 milioni.

Come scrive l'edizione odierna di Tuttosport, se già non era da escludere prima, l'eliminazione contro i norvegesi ah resto praticamente certo l'addio di qualche big: da Thuram, a Bisseck, a Dumfries, passando inevitabilmente per Frattesi e Calhanoglu. Questi i principali indiziati a salutare l'Inter, che riprenderà il proprio ciclo da alcuni intoccabili come Bastoni, Dimarco e Pio Esposito.

In più, Oaktree vorrebbe mettere a segno un colpo mediatico e per farlo - pensando a 40-50 milioni d'investimento - serviranno soldi, dunque, a maggior ragione adesso, almeno una cessione. Thuram, se il club vorrà dare sempre più spazio a Pio Esposito, potrebbe portare 50-60 milioni, 30-35 Bisseck e 25 - quelli della clausola - Dumfries. Ovviamente, se partirà uno fra questi giocatori, andrà sostituito. Sempre in bilico Frattesi e soprattutto Calhanoglu. Il turco ha 32 anni e il contratto in scadenza nel 2027 e il Galatasaray ha già fatto sapere che tornerà alla carica.