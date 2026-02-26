Hellas Verona, Sammarco ancora Belghali, Bernede e Orban. Lovric in recupero
Se il rientro in squadra di Suslov offre fantasia, per ora part-time, a cui attingere nei finali di gara, la situazione della squadra, in casa Hellas Verona, rimane difficile, mentre la classifica è meglio non guardarla affatto. Nella prossima sfida al Napoli Sammarco sarà ancora privo di Belghali per il problema alla caviglia, la stessa situazione di Bernede dopo l’infortunio subito contro il Pisa. Sicuramente assente anche Orban, che sconterà il secondo turno di squalifica per il discutibile rosso di Parma.
Resta da valutare invece la situazione che riguarda Sandi Lovric, uno degli acquisti del mercato di riparazione dei gialloblù, in recupero dopo il problema muscolare di cui era stato vittima contro il Pisa. Lui potrebbe essere mandato in campo subito, per aumentare il tasso qualitativo della mediana.
