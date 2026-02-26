Sepe sicuro: "D'Aversa un 'sergente divertente', è l'uomo giusto per risollevare il Torino"

"D'Aversa è l'uomo giusto per risollevare il Torino: porterà la giusta determinazione, ne sono sicuro". Non ha dubbi Luigi Sepe, che ha due giorni dall'esonero di Baroni e la nomina a nuovo allenatore dei granata ha parlato ai microfoni di Tuttosport. I due hanno condiviso in passato tre stagioni al Parma, dal 2018 al 2021 e oggi ne ha parlato, iniziando col dire secondo lui che impatto avrà l'ex Empoli: "Positivo, per me può tirare fuori il Toro dalle zone calde. Ho lavorato tanto col Mister e conosco la sua bravura: è l'uomo giusto per ripartire".

Come definirebbe D'Aversa?

"Un sergente divertente, perché ha un carattere forte e una spiccata personalità: con lui si riga dritto, ma al tempo stesso da ex calciatore sa come inserirsi dentro il gruppo e far star bene i suoi giocatori. Spesso infatti sa sdrammatizzare le situazioni difficili con una battuta. Inoltre è preparatissimo e molto attento a livello tattico. Si aggiorna ed è sempre sul pezzo. Io al Torino con lui? Magari…".

Quali sono le avversarie più pericolose nella lotta salvezza?

"Ok che la Fiorentina è partita malissimo, ma non la metterei nella lotta retrocessione: ha una rosa costruita per arrivare in Europa e si salverà. Anche il Toro ha valori superiori a quelle in coda: per questo sono fiducioso che possano riuscire a tirarsi fuori dalla bagarre della lotta salvezza. Quando sei lì in fondo e non ci sei abituato, da giocatore ti prendi male, ti spaventi e vai in difficoltà. I granata però hanno tutto per risalire".