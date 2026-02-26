Riforma arbitri, c'è anche l'idea di ex calciatori e allenatori per osservarli: i dettagli

Nella giornata di ieri è andato in scena l'incontro fra il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi e il vicepresidente dell'AIA Francesco Massini. Come vi abbiamo raccontato l'obiettivo è quello di partire nella nuova stagione con le novità di cui si sta parlando (qui tutti i dettagli sull'incontro e i temi sul tavolo).

Emergono ora nuovi particolari in merito alla bozza di riforma formulata in in 15 punti per il nuovo corso. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport infatti ci sarebbe anche una curiosità in merito a chi avrà il compito di supervisionare l'operato degli arbitri nel corso della stagione.

Il quotidiano scrive infatti che si starebbe pensando a un sistema combinato di osservatori, con una importante novità: fra i 15 ed i 20 ex arbitri allo stadio individuati dal direttore tecnico, ma anche 15 esperti, che possono essere anche ex calciatori o allenatori, scelti dal CdA. Questi ultimi opererebbero da video, per dare ulteriore supporto nella valutazione dei direttori di gara domenica dopo domenica.

Se ne parlerà ancora: l’obiettivo di Gravina è partire dalla prossima stagione, ma non porterà la proposta nel consiglio federale di marzo, più realisticamente in quello di aprile. Tra 7-10 giorni, inoltre, è previsto un tavolo che coinvolga Serie A e B: dovevano partecipare ieri, poi per motivi organizzativi si è deciso di rimandare l’appuntamento.