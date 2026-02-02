Ufficiale
Il Napoli ha preso Alisson Santos: il classe 2002 si trasferisce alla corte di Conte
TUTTO mercato WEB
Non è ancora arrivato il comunicato da parte del Napoli, ma la Lega Serie A ha reso noto che è stato depositato il contratto di Alisson Santos, esterno offensivo che arriva in Italia dallo Sporting CP. Il calciatore si trasferisce in Serie A a titolo temporaneo. A breve seguiranno aggiornamenti.
