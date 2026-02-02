Retroscena Alisson Santos: non voleva trasferirsi al Napoli, decisiva la volontà dello Sporting

Le visite mediche svolte a Villa Stuart hanno segnato l’ultimo passaggio prima dell’annuncio ufficiale: Alisson Santos è ormai un nuovo giocatore del Napoli. L’esterno offensivo arriva dallo Sporting CP con la formula del prestito e diritto di riscatto, per un’operazione complessiva che può toccare quota 20 milioni di euro. Nel dettaglio, il club azzurro verserà 3 milioni per il prestito e, in caso di riscatto, altri 15 milioni.

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese O Jogo, però, il percorso che ha portato alla Serie A non era quello inizialmente immaginato dal giocatore. Il suo progetto prevedeva la permanenza allo Sporting, ma lo scenario è cambiato con la crescita interna di Luis Guilherme e Faye, destinati ad avere maggiore spazio. A quel punto, l’occasione italiana è diventata un’opzione concreta e immediata.

La scelta arriva al termine di una settimana particolarmente positiva sul campo: Alisson ha segnato a Athletic Bilbao e, nell’ultimo impegno, ha servito l’assist a Luis Suárez nel successo per 2-1 contro il Nacional. Numeri e prestazioni che hanno rafforzato l’idea di un profilo pronto per il salto di livello. Ora il passaggio in Italia rappresenta una nuova tappa del suo percorso: Napoli lo accoglie come investimento sul presente e sul futuro, mentre lo Sporting monetizza una crescita rapida.