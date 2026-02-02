Napoli, De Laurentiis annuncia Alisson Santos su X: "Benvenuto"

"Benvenuto Alisson". Con il suo ormai consueto tweet, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha dato il suo benvenuto al nuovo acquisto Alisson Santos. L'esterno d'attacco è arrivato dallo Sporting Club di Lisbona con un prestito oneroso a 3 milioni di euro con un diritto di riscatto in favore degli azzurri pari a 20 milioni.

Al tweet di De Laurentiis è seguito il comunicato del club campano. Questa la nota.

"La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal con la formula del prestito con diritto di opzione. Nato il 27 settembre 2002, l'attaccante brasiliano è cresciuto nel settore giovanile del Vitoria. Ha successivamente indossato le maglie del Nàutico, Figueirense e Uniao Leiria. Prelevato nell'estate del 2025 dallo Sporting, ha realizzato tre gol in Champions League contro Kairat, Marsiglia e Athletic Bilbao.

Benvenuto, Alisson!".

Con la maglia dei portoghesi Alisson Santos ha disputato finora in stagione 31 partite tra campionato, Champions League, Coppa di Portogallo e Allianz Cup (di cui soltanto 5 da titolare). Il giocatore ha anche segnato tre reti e fornito altrettanti assist.