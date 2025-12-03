Napoli, Buongiorno: "Rigori sempre difficili. Il gol subito? Solo sfortuna"

Al termine del match di Coppa Italia vinto ai calci di rigore dal Napoli contro il Cagliari, Alessandro Buongiorno, difensore dei partenopei, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset.

Il difensore ha parlato del match: "I rigori sono sempre difficili da affrontare, ma siamo contenti di aver passato il turno. Il mio rigore? Quella palla pesava tanto, sono andato sul dischetto convinto e non ho sbagliato, siamo felici per la vittoria".

Sul gol subito di Esposito: "Non è stato un errore, ma solo un rimpallo sfortunato".

Il match in arrivo contro la Juventus: "Siamo carichi, cercheremo di preparala al meglio, dopo stasera ci riposeremo e penseremo al match di campionato contro la Juventus".