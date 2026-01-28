Il Napoli ribalta il Chelsea nel primo tempo: assist di Olivera, girata vincente di Hojlund

A tre minuti dalla fine del primo tempo il Napoli trova il 2-1 e ribalta il Chelsea. Elmas manda Olivera in profondità. Cross basso dell'uruguaiano, taglio perfetto e sinistro potente di Hojlund: un bacio al palo e palla in fondo al sacco.