Il Napoli rimette due reti di margine con l'Inter: Anguissa segna il 3-1, esplode il Maradona
Il Napoli torna a due gol di vantaggio sull'Inter al 66' grazie alla rete di Frank Anguissa. L'ex Fulham riceve da Neres e poi fa tutto da solo: sgaloppata, sterzata e sinistro a incrociare che non dà scampo a Sommer per il 3-1.
