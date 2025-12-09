Il Napoli sorride: Lukaku è tornato ad allenarsi in gruppo. Si era infortunato il 14 agosto

Bellissima notizia per il Napoli di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo dopo il brutto infortunio che lo aveva costretto ai box il 14 agosto. Da quel giorno sono passati quasi 4 mesi e adesso è arrivato il momento per il belga di mettersi a disposizione del tecnico con cui ha da sempre un rapporto speciale.

L'ex centravanti dell'Inter ha mandato un chiaro messaggio ai suoi tifosi: "Ci vediamo presto". Come si legge sulla versione online del Corriere dello Sport, è presumibile che a Udine o al massimo a Riad sia già nell'elenco dei convocati. Intanto proseguirà ad allenarsi a Castel Volturno e non partirà con la squadra per il match contro il Benfica, in programma domani al Da Luz.

Il comunicato del Napoli dell'infortunio di Lukaku

"In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica".