Juventus, cena Uefa con lo Sporting: presenti Comolli, Chiellini, Ferrero e Modesto
Siamo alla vigilia della sfida che la Juventus affronterà a Torino contro lo Sporting, valida per la quarta giornata della fase a campionato della Champions League 2025/26.
Al ristorante "Del Cambio" è in corso la cena Uefa tra le delegazioni delle due squadre che si affronteranno allo Juventus Stadium. Come si vede dalle immagini raccolte da TuttoMercatoWeb.com, a rappresentare i bianconeri ci sono il presidente Gianluca Ferrero, il direttore generale Damien Comolli, il direttore tecnico Francois Modesto e l'Head of International Relations Giorgio Chiellini. L'ex difensore si è intrattenuto a firmare autografi.
