L'Hellas crea ma non basta. Il Sassuolo vince 0-1. Il Corriere di Verona: "Problema gol"

L'Hellas Verona crea ma non concretizza e alla fine esce sconfitto dal Bentegodi anche contro il Sassuolo. Bel primo tempo della squadra di Paolo Zanetti, in controllo del gioco per larghi tratti di gara senza però riuscire a sfondare la linea eretta dai neroverdi di Fabio Grosso.

Nella ripresa, però, il ritmo cala notevolmente e alla fine la partita viene risolta da un gol di Pinamonti, bravo nell'occasione a ribadire in porta un rigore fallito in precedenza proprio dallo stesso centravanti.

Nel post gara il tecnico degli scaligeri Paolo Zanetti ha commentato così la prestazione dei suoi: "Difficile, normale avere un sentimento negativo. Siamo arrabbiati, delusi, frustrati. Non mi è piaciuta la reazione che ha fatto trasparire preoccupazione. Ovviamente è umano, visto che anche oggi abbiamo tirato il triplo dei nostri avversari, ma siamo qui a parlare di una sconfitta. Al netto degli episodi, ci sta mancando qualcosa. Abbiamo concesso quel qualcosa, ma ho visto la mia squadra salvare dei gol in maniera incredibile. Faccio fatica a chiedere ai ragazzi qualcosa, muovendo critiche sull'atteggiamento. Non voglio che la squadra perda fiducia. Ora abbiamo due settimane per lavorare, cercando di diventare più cattivi e furbi”.