Il Parma ha tutti i suoi over-30 in scadenza di contratto. Almeno tra quelli di proprietà

Confermatosi in Serie A dopo la scorsa annata, che ha rivelato al calcio italiano tra le altre cose il talento da allenatore di Chivu (poi planato verso l'Inter) in questa stagione il Parma cerca di stabilizzarsi nella massima divisione nazionale avendo cambiato ricetta, con l'arrivo in panchina del giovanissimo Carlos Cuesta e una squadra costruita con un certo equilibrio tra esperienza e freschezza.

A proposito del primo filone, può essere utile notare come tutti i calciatori over-30 presenti al momento nella rosa del Parma siano in scadenza di contratto con i ducali al prossimo 30 di giugno. Lo è per esempio l'ultimo arrivato, il portiere Vicente Guaita (38 anni) tesserato da svincolato dopo il grave infortunio di Suzuki, così come lo sono i centrocampisti Hernani (31) e Nahuel Estevez (30), così come il centravanti di peso Milan Djuric (35). Per tutti il finale di stagione sarà cruciale.

Per il resto, tra chi non ha superato ancora i 30 anni ed è agli ultimi mesi possibili di avventura a Parma, si trovano solo coloro che non sono di proprietà dei gialloblù. Sono quei calciatori acquistati in estate all'interno di affari a base prestito e sono tutti profili offensivi: dal più esperto Patrick Cutrone (27 anni) ai giovani e guizzanti Gaetano Oristanio (23) e Benjamin Cremaschi (23), il terzetto in questione vanta la presenza nei loro accordi di trasferimento temporaneo un diritto di riscatto, rispettivamente da Como, Venezia e Inter Miami.