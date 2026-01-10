Avellino-Sampdoria, le formazioni ufficiali: subito titolari i nuovi Sala e Brunori
Arrivano le formazioni ufficiali di Avellino-Sampdoria, match delle ore 15:00 valido per la 19ª giornata del campionato di Serie B.
Lupi in campo con un paio di novità a centrocampo: oltre a Palumbo al posto di Sounas c'è l'esordio dell'ex Como Sala sulla fascia mancina. Blucerchiati che invece inseriscono subito il neo acquisto Brunori in attacco. Arretrato Abildgaard sulla linea dei difensori.
Avellino: Daffara; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Sala; Tutino, Biasci. Allenatore: Biancolino.
Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Ferrari, Abildgaard, Hadzikadunic; Depaoli, Conti, Henderson, Barak, Cherubini; Coda, Brunori. Allenatore: Gregucci.
