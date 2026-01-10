TMW David mai in discussione per la Juve. E in estate per l'Atletico non era un'opzione

La Juventus che lunedì tornerà in campo potrebbe proporre per la terza gara di fila il centravanti canadese Jonathan David dal primo minuto. L'abbraccio collettivo per il gol realizzato contro il Sassuolo pochi giorni dopo l'erroraccio dal dischetto col Lecce può rappresentare il grande punto di svolta della sua avventura in Serie A. "Aveva soltanto bisogno di un periodo di adattamento. Io sono il ct di David nel Canada, ma ai tempi del Salisburgo ho allenato Haaland, al Lipsia ho avuto il milanista Nkunku e altri grandi attaccanti. Dopo Erling, che è un mostro, è David il miglior bomber con cui ho lavorato. Ha sempre segnato e si ripeterà anche in un torneo con meno spazi come la Serie A", ha detto nelle ultime ore il suo CT Jesse Marsch.

Fino alla sfida contro il Sassuolo David era pesantemente nel mirino della critica. Soprattutto, già da qualche settimana si era cominciata ad accarezzare l'idea di un suo addio già a gennaio. Con una cessione, più facilmente con uno scambio. La possibilità che solleticava di più i tifosi bianconeri era quella relativa a un possibile scambio con l'Atletico Madrid che avrebbe portato in Spagna David e a Torino Alex Sorloth, 30 anni e sette gol con la maglia dei colchoneros nella prima parte di stagione.

La Juventus però non ha mai approfondito questa trattativa, convinta del fatto che il periodo di ambientamento di David avrebbe poi prodotto i risultati sperati. E poi, pur facendolo, sarebbe stato pressoché impossibile mettere in piedi questa trattativa perché l'ex Lille non è giocatore che interessa a Simeone. Il centravanti canadese questa estate, prima del trasferimento a Torino, è stato proposto a parametro zero anche all'Atletico Madrid, ma il club madrileno ha subito scartato questa possibilità.