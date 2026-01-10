TMW
Dolomiti Bellunesi, punta in arrivo: accordo triennale con Francesco Petito
Colpo in entrata per la Dolomiti Bellunesi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club neo promosso ha chiuso l'accordo per il tesseramento di Francesco Pio Petito, attaccante classe 2002 svincolatosi lo scorso dicembre dal Picerno.
Pronto per lui un contratto triennale.
Il giocatore beneventano sarà subito a disposizione per il prossimo match di campionato contro il Novara,.
