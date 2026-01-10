Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Monopoli, ceduto Orlando Viteritti al Guidonia: "Esplicita richiesta del calciatore"

Monopoli, ceduto Orlando Viteritti al Guidonia: "Esplicita richiesta del calciatore"TUTTO mercato WEB
© foto di Giuseppe Scialla
Luca Bargellini
Oggi alle 12:19Serie C
Luca Bargellini

La SS Monopoli 1966 comunica di aver ceduto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Orlando Viteritti alla società Guidonia Montecelio 1937 Football Club.

Difensore, classe 1994, arrivato a Monopoli a febbraio 2021, capitano da gennaio 2024, Viteritti chiude la propria esperienza con il Gabbiano con 177 presenze (settimo nella classifica all time per le competizioni Pro, 11esimo nella classifica all time di tutte le categorie), 8 gol e 23 assist. Ha indossato per 66 volte la fascia di capitano.

La società intende rimarcare che la cessione è stata determinata da un’esplicita richiesta del calciatore che ha rappresentato la propria forte e incontrastabile volontà di lasciare la squadra, il club e Monopoli già nella finestra di mercato di gennaio.

Il club, testimoniando ancora una volta il proprio rammarico per un epilogo non programmato e non voluto, augura al calciatore un prosieguo di carriera all’altezza delle proprie aspettative.

Articoli correlati
Il Guidonia Montecelio si assicura Viteritti dal Monopoli: contratto fino a giugno... Il Guidonia Montecelio si assicura Viteritti dal Monopoli: contratto fino a giugno 2028
Monopoli, Viteritti: "Pronti per i playoff, non vediamo l'ora di conoscere l'avversario"... Monopoli, Viteritti: "Pronti per i playoff, non vediamo l'ora di conoscere l'avversario"
Viteritti e il Monopoli terzo: "Dobbiamo farci trovare pronti se qualcuno dovese... Viteritti e il Monopoli terzo: "Dobbiamo farci trovare pronti se qualcuno dovese scivolare"
Altre notizie Serie C
Monopoli, ceduto Orlando Viteritti al Guidonia: "Esplicita richiesta del calciatore"... UfficialeMonopoli, ceduto Orlando Viteritti al Guidonia: "Esplicita richiesta del calciatore"
Foggia, D'Amico: "Con Delio Rossi non c'è stata empatia. Con Barilari abbiamo svoltato"... Foggia, D'Amico: "Con Delio Rossi non c'è stata empatia. Con Barilari abbiamo svoltato"
Monopoli, doppio rinnovo: Angileri firma fino al 2028, Battocchio fino al 2027 UfficialeMonopoli, doppio rinnovo: Angileri firma fino al 2028, Battocchio fino al 2027
Potenza, per l'attacco c'è Murano: la punta firma un contratto fino al 2027 UfficialePotenza, per l'attacco c'è Murano: la punta firma un contratto fino al 2027
Serie C, prosegue la 21ª giornata: per il Trapani sfida da playout col Latina. Il... Serie C, prosegue la 21ª giornata: per il Trapani sfida da playout col Latina. Il programma completo
Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra... Focus TMWSerie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Vicenza, chiuso Cester si punta a salutare Fantoni. Poi all-in per Leo in difesa Vicenza, chiuso Cester si punta a salutare Fantoni. Poi all-in per Leo in difesa
Forlì, Miramari: "Per dare consistenza adeguata alla rosa, dobbiamo fare almeno 6... Forlì, Miramari: "Per dare consistenza adeguata alla rosa, dobbiamo fare almeno 6 innesti"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Le più lette
1 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: Allegri senza Tomori, Solomon verso l'esordio dal 1'
2 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
3 Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni: Noslin centravanti, rientra Giovane dal 1'
4 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
5 Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: Ellertsson insidia Thorsby, Pisacane cambia difesa
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Immagine top news n.1 Balotelli: "Serie A addio. Se non ci fosse stato Vieira oggi sarei ancora al Genoa"
Immagine top news n.2 Un altro mondo: il Manchester City in 12 mesi ha speso circa 500 milioni per gli acquisti
Immagine top news n.3 Kenneth Taylor è il solo il terzo affare tra Ajax e Lazio in oltre 125 anni di storia
Immagine top news n.4 David mai in discussione per la Juve. E in estate per l'Atletico non era un'opzione
Immagine top news n.5 Arbitri, ma anche Raspadori: Lotito ne ha per tutti. Lazio scatenata: ecco Taylor
Immagine top news n.6 Gasperini perde Wesley e aspetta Raspadori: “Il silenzio? Se parlo dite che mi lamento”. Bove riparte
Immagine top news n.7 Fullkrug si presenta, dopo aver giocato: senza paura del 9 maledetto. Milan fiducioso su Maignan
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.2 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.3 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.4 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, Cuesta: "Dobbiamo fare buon gioco in tutti i momenti"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, primo allenamento per Taylor. Per Verona convocati sia lui che Ratkov
Immagine news Serie A n.3 Balotelli: "Chivu è tanta roba. Inter ha qualcosa in più ma non sottovalutate il Milan"
Immagine news Serie A n.4 Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Immagine news Serie A n.5 Genoa, lunedì al "Ferraris" arriva il Cagliari: De Rossi presenta la sfida in conferenza
Immagine news Serie A n.6 Pandev: "Spero che la Lazio si riprenda. Genoa? De Rossi ha portato entusiamo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Breda e il mercato della Samp: "Segnali di forza, messaggio di chi vuole cambiare le cose"
Immagine news Serie B n.2 Dopo la sosta invernale, torna in campo la Serie B. Al via questo pomeriggio la 19ª giornata
Immagine news Serie B n.3 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Cesena-Empoli: bianconeri per confermarsi in alto, ospiti per i play-off
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Juve Stabia-Pescara: nella tana delle vespe biancazzurri in emergenza
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Sudtirol-Spezia: il 2026 si apre col botto. Spareggio salvezza al "Druso"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Monopoli, ceduto Orlando Viteritti al Guidonia: "Esplicita richiesta del calciatore"
Immagine news Serie C n.2 Foggia, D'Amico: "Con Delio Rossi non c'è stata empatia. Con Barilari abbiamo svoltato"
Immagine news Serie C n.3 Monopoli, doppio rinnovo: Angileri firma fino al 2028, Battocchio fino al 2027
Immagine news Serie C n.4 Potenza, per l'attacco c'è Murano: la punta firma un contratto fino al 2027
Immagine news Serie C n.5 Serie C, prosegue la 21ª giornata: per il Trapani sfida da playout col Latina. Il programma completo
Immagine news Serie C n.6 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Sassuolo, Gasperini spinge sull'acceleratore
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Bologna, Italiano cerca la svolta ma Fabregas vola in casa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio, arriva la centrocampista svedese Anna Marika Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Giorgia Battineschi: "Rinnovo è stato un bel segnale. Siamo un gruppo multiculturale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Giornata di amichevole per la Fiorentina Femminile. Che al 'Viola Park' va ko contro il Parma
Immagine news Calcio femminile n.4 Supercoppa Femminile, Cappelletti: "Sfida che parla di uguaglianza e inclusione"
Immagine news Calcio femminile n.5 Tutto pronto per la ripartenza del calcio femminile: domenica la Supercoppa fra Juve e Roma
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio, in arrivo un innesto in mezzo al campo. È la svedese Bergman Lundin
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)