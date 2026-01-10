Ufficiale Monopoli, ceduto Orlando Viteritti al Guidonia: "Esplicita richiesta del calciatore"

La SS Monopoli 1966 comunica di aver ceduto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Orlando Viteritti alla società Guidonia Montecelio 1937 Football Club.

Difensore, classe 1994, arrivato a Monopoli a febbraio 2021, capitano da gennaio 2024, Viteritti chiude la propria esperienza con il Gabbiano con 177 presenze (settimo nella classifica all time per le competizioni Pro, 11esimo nella classifica all time di tutte le categorie), 8 gol e 23 assist. Ha indossato per 66 volte la fascia di capitano.

La società intende rimarcare che la cessione è stata determinata da un’esplicita richiesta del calciatore che ha rappresentato la propria forte e incontrastabile volontà di lasciare la squadra, il club e Monopoli già nella finestra di mercato di gennaio.

Il club, testimoniando ancora una volta il proprio rammarico per un epilogo non programmato e non voluto, augura al calciatore un prosieguo di carriera all’altezza delle proprie aspettative.