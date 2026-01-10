Sudtirol-Spezia, le formazioni ufficiali: Donadoni manda subito in campo Radunovic
Arrivano le formazioni ufficiali di Sudtirol-Spezia, match delle ore 15:00 valido per la 19ª giornata del campionato di Serie B.
Altoatesini in campo con qualche novità rispetto all'ultimo match del 2025: in difesa El Kaouakibi viene schierato come braccetto di destra, con Molina sulla fascia il trittico Tait, Tronchin e Casiraghi nel cuore della mediana. In avanti Pecorino preferito ad Odogwu. Liguri che, invece, mandano subito in campo il neo acquisto Radunovic fra i pali, mentre a centrocampo torna titolare Nagy, così come Vlahovic in attacco.
Sudtirol (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Kofler, Veseli; Molina, Tait, Tronchin, Casiraghi, Zedadka; Merkaj, Pecorino. Allenatore: Castori.
Spezia (3-5-2): Radunovic; Wisniewski, Hristov, Beruatto; Vignali, Kouda, Nagy, Cassata, Aurelio; Vlahovic, Di Serio. Allenatore: Donadoni.