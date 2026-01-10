Cesena-Empoli, i convocati di Mignani: assenti solo Zamagni e Tosku
Attraverso i propri canali ufficiali il Cesena ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Michele Mignani per la gara di questa sera alle 19:30 contro l'Empoli, valida per la 19ª giornata del campionato di Serie B.
Portieri: Ferretti, Klinsmann, Siano
Difensori: Amoran, Celia, Ciofi, Frabotta, Guidi, Magni, Mangraviti, Piacentini, Zaro
Centrocampisti: Arrigoni, Bastoni, Berti, Bisoli, Castagnetti, Ciervo, Francesconi
Attaccanti: Blesa, Diao, Olivieri, Shpendi
Dalla lista risultano assenti solo Zamagni a centrocampo e Tosku in attacco
