TMW Juventus, le ultime dall'infermeria: Spalletti recupera Kelly, ancora a parte Conceiçao

La Juventus guarda avanti con fiducia dopo il successo netto contro il Sassuolo e si proietta verso il prossimo impegno di campionato, in programma lunedì allo Stadium contro la Cremonese. Un appuntamento importante per dare continuità ai risultati e consolidare una classifica tornata improvvisamente interessante. Dall’infermeria arrivano segnali incoraggianti per Luciano Spalletti, stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com

Nella giornata odierna Lloyd Kelly è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo, mentre Francisco Conceição ha svolto ancora lavoro differenziato, proseguendo il suo percorso di recupero. Lo staff monitora con attenzione le sue condizioni, ma il rientro di Kelly rappresenta già una risorsa in più per le rotazioni.

Yildiz e compagni sono tornati al quarto posto in coabitazione con la Roma e ora puntano a sfruttare al meglio un turno che potrebbe rimescolare le carte in alta classifica. Nel weekend, infatti, è in programma lo scontro diretto tra Inter e Napoli al Meazza, con le due rivali destinate a togliersi punti a vicenda. La Juventus è attualmente a quota 36 punti, gli stessi della Roma. Il Napoli è distante appena due lunghezze, mentre il Milan di Allegri è avanti di tre. In vetta resta l’Inter con 42 punti, ma il margine non appare incolmabile. La corsa Champions è più aperta che mai.