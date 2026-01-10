TMW
Scontri fra tifosi di Como e Bologna all'esterno del Sinigaglia: le immagini
Attimi di tensione all'esterno dello stadio Sinigaglia a pochi minuti dal fischio d'inizio di Como-Bologna, gara che aprirà la 20^ giornata di Serie A alle ore 15.
Le due tifoserie infatti sono venute a contatto dando vita ad uno scontro diretto che ha portato anche al lancio di oggetti contundenti come bottiglie e bastoni, con anche le forze dell'ordine coinvolte come si nota dal video di TMW. Il contatto è avvenuto poco fuori dall'impianto, all'incrocio fra Viale Masia e Viale Rosselli.
