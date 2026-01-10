Ufficiale Monopoli, doppio rinnovo: Angileri firma fino al 2028, Battocchio fino al 2027

Doppio rinnovo per il Monopoli. La formazione pugliese ha annunciato di aver prolungato fino al 2028 il contratto di Antony Angileri e fino al 2027 quello di Cristian Battocchio. Questo il comunicato diramato in giornata dal sito ufficiale della società:

"La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Antony Angileri per il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2028. Per il difensore siciliano classe 2001 nato ad Alcamo, arrivato a Monopoli a luglio 2023, 60 presenze e 2 gol (tutte nella scorsa stagione, contro Crotone e Cavese) con il Gabbiano in tutte le competizioni (56 in Serie C, 2 in Coppa Italia Serie C e 2 nei Playout).

La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Cristian Damian Battocchio per il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2027. Per il centrocampista argentino classe 1992 già 55 presenze e 3 assist con il Gabbiano in tutte le competizioni (49 in Serie C, 4 in Coppa Italia Serie C e 2 nei Playoff della scorsa stagione)".