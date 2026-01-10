Reggiana-Venezia, le formazioni ufficiali: Dionigi sceglie Rozzio. Stroppa ritrova Busio
Arrivano le formazioni ufficiali di Reggiana-Venezia, match delle ore 15:00 valido per la 19ª giornata del campionato di Serie B.
Padroni di casa con qualche novità rispetto all'ultima uscita del 2025: c'è Rozzio in difesa al posto di Magnani, Libutti sull'out di destra, con Rover sulla trequarti a supporto, assieme a Portanova, di Girma come unica punta. Lagunari che, invece, rispetto all'ultimo impegno di campionato ritrovano Busio a centrocampo e Adorante in attacco.
Reggiana (3-4-2-1): Motta; Rozzio, Quaranta, Papetti; Libutti, Reinhart, Charlys, Bozzolan; Rover, Portanova; Girma. Allenatore: Dionigi.
Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Hainaut, Doumbia, Busio, Kike Perez Sagrado; Yeboah, Adorante. Allenatore: Stroppa.